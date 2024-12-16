Церемонию перенесли: названа дата похорон артиста из «Интернов» Ледовских
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Умершего в возрасте 76 лет актера из сериала «Интерны» Николая Ледовских похоронят 20 декабря. Об этом сообщила подруга его семьи Марина.
Женщина пояснила в разговоре с aif.ru, что похороны перенесли на 20 декабря.
Семья артиста сейчас пытается найти доказательства, что Николай был женат на первой супруге писателя Александра Солженицына Наталье Решетовой. Иначе его не смогут захоронить рядом с ней.
То, что похороны состоятся 20 декабря, подтвердила основатель театра «Юнона» Регина, крестная дочь Ледовских. Именно она занимается организацией церемонии.
Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. В 1974 году он окончил факультет международной журналистики МГИМО. На счету актера десятки ролей в фильмах и сериалах. Он играл в таких сериалах, как «Мент в законе», «Интерны», «Поиск улик», «Тайны госпожи Кирсановой», «Старая гвардия», «Зацепка» и «Монастырь».
Напомним, артиста нашли мертвым на остановке с костюмом Деда Мороза в руках. Незадолго до этого у него были проблемы с сердцем.