Церемонию перенесли: названа дата похорон артиста из «Интернов» Ледовских

Умершего в возрасте 76 лет актера из сериала «Интерны» Николая Ледовских похоронят 20 декабря. Об этом сообщила подруга его семьи Марина.

Женщина пояснила в разговоре с aif.ru, что похороны перенесли на 20 декабря.

Семья артиста сейчас пытается найти доказательства, что Николай был женат на первой супруге писателя Александра Солженицына Наталье Решетовой. Иначе его не смогут захоронить рядом с ней.

То, что похороны состоятся 20 декабря, подтвердила основатель театра «Юнона» Регина, крестная дочь Ледовских. Именно она занимается организацией церемонии.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. В 1974 году он окончил факультет международной журналистики МГИМО. На счету актера десятки ролей в фильмах и сериалах. Он играл в таких сериалах, как «Мент в законе», «Интерны», «Поиск улик», «Тайны госпожи Кирсановой», «Старая гвардия», «Зацепка» и «Монастырь».

Напомним, артиста нашли мертвым на остановке с костюмом Деда Мороза в руках. Незадолго до этого у него были проблемы с сердцем.