Держал в руках костюм Деда Мороза: раскрыты подробности смерти актера из сериала «Интерны»

12 декабря скончался в возрасте 76 лет актер, запомнившийся по роли в сериале «Интерны», фотохудожник, писатель, поэт, журналист Николай Ледовских. Подруга семьи мужчины Марина рассказала подробности его смерти.

Женщина уточнила, что Ледовских нашли без признаков жизни на остановке. При себе у него был костюм Деда Мороза.

Незадолго до смерти у мужчины были проблемы с сердцем. Николаю предлагали госпитализироваться, но он отказался. Актер хотел подзаработать участием в предновогодних елках, где уже пообещал выступить. Ледовских не мог никого подвести, говорит Марина. По ее словам, он был очень ответственным, и у него все было расписано.

Медики сказали Николаю пропить курс таблеток и отдыхать дома, но мужчина смог пробыть в покое только дня три-четыре и затем снова помчался.

Подруга семьи артиста отметила, что последним его мероприятием должна была стать елка в одном из совхозов Московской области. Однако неизвестно — умер ли он до начала выступления или уже после.

«Он сидел на остановке, случился инфаркт. Его застали мертвым то ли дорожные службы, то ли гаишники», — приводит ее слова aif.ru.

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