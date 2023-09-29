Церемония прошла тихо и без посторонних: покончившего с собой режиссера Никанорова кремировали

В Санкт-Петербурге простились в режиссером Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александром Никаноровым. Родные и близкие собрались на тихой церемонии 28 сентября. Тело постановщика кремировали.

Напомним, что о пропаже Никанорова рассказали его друзья 21 сентября. На протяжении трое суток шел его поиск, а закончился он обнаружением трупа. Грибник нашел его в лесу. Как стало известно позже, Александр покончил с собой.

В ходе расследования смерти удалось также найти прощальную записку, которая была оставлена в квартире. В ней 40-летний театральный деятель просил никого не винить в его кончине и извинялся за все.

Убитые горем родные не стали делать из прощания с Никаноровым масштабное траурное мероприятие. Они проводили его в последний путь без посторонних и прессы. Об этом узнал StarHit.

Ранее стало известно о смерти актера, сыгравшего Дамблдора в «Гарри Поттере» Майкла Гэмбона. Его не стало в возрасте 82-х лет.