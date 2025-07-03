Церемония прощания с радиоведущим Михаилом Антоновым пройдет 5 июля в Москве

5 июля состоится церемония прощания с ведущим радиостанции «Комсомольская Правда» Михаилом Антоновым. Об этом сообщил главный редактор станции Андрей Горбунов.

Церемония прощания начнется в 11.30 по московскому времени в Центральной клинической больнице гражданской авиации в Москве, пишет Kp.ru.

О смерти журналиста сообщили 3 июля. Антонов ушел из жизни в 49 лет после продолжительной болезни. Последний выпуск с его участием вышел 30 июня.

Именно с голоса Михаила началось вещание радиостанции. Он вел такие передачи как: «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад». Именно Антонов в пять часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция.

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