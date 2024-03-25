Церемония прощания с актером Игорем Булатовым состоится 27 марта. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Игорь Булатов скончался 23 марта. Ему было 58 лет. О причинах смерти заслуженного артиста не сообщалось. Замдиректора Амурского областного театра драмы Сергей Зайцев рассказал, что прощание с артистом состоится в среду, 27 марта, с 10:00 до 11:00 в Благовещенске.

Игорь Булатов долгое время состоял в труппе Амурского областного театра драмы. В числе спектаклей с его участием — «Загадки дома Вернье», «На бойком месте», «Дом, где все кувырком», «Плутни Скапена», «Тени», «Ревизор», «Стакан воды», «Дама-невидимка», «Поминальная молитва» и другие.

В качестве приглашенного артиста он играл главную роль в комедии «Селфи со склерозом», затем роль Босого в спектакле «Мастер и Маргарита».

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