Бывшую невестку Марии Шукшиной кремировали

Бывшую невестку Марии Шукшиной Фрейю Зильбер кремировали. 26-летняя девушка сама этого хотела, и мать учла желание.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Подруга погибшей рассказала: «Ее кремировали. Она хотела, чтобы ее поджарили. Как ни странно, мать учла ее желание».

Неизвестно, забрала ли мать девушки урну с прахом или она хранится в колумбарии. Женщина не смогла что-либо пояснить.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была готова оказать помощь с похоронами. Через адвоката Юлию Вербицкую-Линник она просила уважать память погибшей, так как та подарила Шукшиным правнука.

Напомним, Фрейя умерла в конце декабря. Ее нашли в квартире друзей в Петербурге – причиной смерти называли передозировку.