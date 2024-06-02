Бывший замглавы МИД Анатолий Потапов скончался в возрасте 81 года

1 июня в возрасте 81 года скончался бывший заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Потапов. Он умер после продолжительной болезни, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Анатолий Потапов в разные периоды жизни занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем Министра иностранных и заместителем Министра по делам СНГ, Послом в Болгарии.

Захарова впервые увидела Анатолия Потапова, когда училась в школе при российском посольстве в Китае. Она пояснила, что тогда он был советником и с энтузиазмом взялся за дело.

Спустя годы, Захарова и Потапов стали коллегами.

«Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела», — написала официальный представитель МИД РФ.

Прощание пройдет во вторник, 4 июня, в траурном зале ЦКБ в 11.30.

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