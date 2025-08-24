Бывший ведущий «Вестей» Юрий Ростов умер в США

В США умер известный российский журналист, бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов.

О смерти Ростова сообщил РБК тележурналист, режиссер и продюсер Михаил Дегтярь.

Выпуск «Вестей» с его участием от 7 ноября 1991 года стал одним из самых запоминающихся. Тогда Ростов в прямом эфире ругался с режиссером Уваркиным. Юрий говорил коллеге: «Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени». В дальнейшем эти фразы стали крылатыми.

В 1993 году Ростов стал корреспондентом «Вестей» в США. С тех пор он начал жить в этой стране. Однако в конце 1990-х Юрий бросил работу собкора и решил стать брокером. Журналист рассказывал, что ему очень интересно узнать об этой сфере, которую он считал очень перспективной. Затем стал завотделом новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB, обслуживающей русскоязычный рынок.

Ранее на 84-м году жизни умер актер сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко.