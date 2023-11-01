Бывший муж Евы Лонгории актер Тайлер Кристофер не дожил 11 дней до 51-летия

Умер американский актер Тайлер Кристофер. До своего 51-го дня рождения бывший муж актрисы Евы Лонгории не дожил всего 11 дней.

«Тайлер скончался утром из-за сердечного приступа в своей квартире в Сан-Диего. Тайлер был по-настоящему талантливым человеком. Он являлся прекрасным другом для всех тех, кто его знал», - приводит StarHit слова телеведущего Мориса Бенара.

Он также отметил, что актер страдал биполярным расстройством психики и лечился от алкоголизма.

Кристофер Тайлер стал известен зрителям по ролям в фильмах «Главный госпиталь» и «Зачарованные».

В 2000-х актер был женат на Еве Лонгории. Брак распался через два года из-за ревности актрисы. Позже она признавалась, что это чувство отнимало много энергии и назвала ревность самым ужасным, что она когда-либо испытывала.

Ранее мы писали, что умер голливудский киноактер Мэттью Перри. Звезде сериала «Друзья» было 54 года. Актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе, его тело обнаружили в джакузи. По предварительным данным, у него остановилось сердце.