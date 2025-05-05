Скончался художник Сергей Имис, который дважды пережил клиническую смерть

В возрасте 67 лет умер пермский художник Сергей Имис. Ранее он рассказывал, что дважды пережил клиническую смерть.

Об уходе мастера из жизни сообщил его сын Александр.

По словам родственника, Имис умер «внезапно и скоропостижно». Автора не стало 2 мая, пишет 59.ru. Отпевание проведут 5 числа.

Имис рисовал сюрреалистические картины. 20 лет расписывал дворцы культуры по всему Прикамью. Был самоучкой, специального художественного образования не получил. Кроме живописи, Имис занимался дизайном интерьеров, а также литературой, писал стихи. Однажды в интервью он рассказал, что дважды пережил клиническую смерть, но ко всему мастер старался относиться философски.

В апреле сообщалось о смерти скульптора и художника Зураба Церетели. Ему был 91 год. Прощание с автором состоялось 25 апреля в Тбилиси. Панихиду посетил ведущий Иван Ургант.