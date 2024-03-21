Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Кольцова назвала свою причину его смерти

Бывшая жена тренера Константина Кольцова назвала его смерть несчастным случаем. Юлия Михайлова считает, что бывший тренер «Салавата Юлаева» не совершал суицид. Об этом она сообщила изданию «Белорусский хоккей».

Женщина пояснила, что пока рано утверждать о том, какая правдивая причина смерти. Была версия, что Кольцов мог совершить суицид, но экс-жена в это не верит. Она сообщила, что в течение месяца будут готовы необходимые анализы, а полицейские забрали ноутбук и телефон Константина для проверки.

«Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые еще не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — поделилась Михайлова.

Напомним, что о смерти экс-тренера стало известно 19 марта. Константин прибыл в Майами, чтобы поддержать белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая должна была принять участие в турнире «Мастерс».

Кольцов присоединился к тренерскому штабу «Салавата Юлаева» в 2022 году. Предварительно он работал в «Спартаке» и был главным тренером «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Ранее белорусская теннисистка Соболенко высказалась о смерти своего бывшего партнера Кольцова.