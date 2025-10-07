Бывшая жена и дочь не приехали: умершего рокера Руслана Цэрану не могут похоронить неделю

Умершего молдавского рок-музыканта Руслана Цэрану не могут похоронить неделю. Мужчина скончался от инфаркта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Знаменитость ушел из жизни в конце сентября, а его тело уже больше недели находится в морге. Родственники умершего проживают за границей и не занимаются организацией похорон.

Руслана называли «дедушкой молдавского рока». Друзья и коллеги рассказали, что музыкант умер 29 сентября от обширного инфаркта. По их информации, похороны не могут состояться из-за отсутствия организатора. Дочь и бывшая жена Цэрану, которые живут во Франции, на известие о его кончине не отреагировали и не вышли на связь.

Министерство культуры взяло на себя заботы по организации прощания с артистом. Церемония предварительно запланирована на 9 октября.

Руслан Цэрану начал свой творческий путь еще в школьные годы. С 1988 года он жил и работал во Франции, где записал 15 музыкальных альбомов. Несмотря на успех за рубежом, музыкант принял решение вернуться на родину.

Ранее мы писали о том, что девочку, которую уже 15 дней не могут похоронить в Якутии, не оставляют одну.