Бывшая невестка Людмилы Гавриловой рассказала о последних годах жизни актрисы. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшаяся накануне актриса Людмила Гаврилова последние несколько лет жизни перестала активно сниматься, рассказала ее бывшая невестка Евгения Шевченко.

«После ухода из театра она достаточно много снималась, преподавала. Потом появились проблемы со здоровьем. У нее было заболевание печени. По мере того, как болезнь одолевала, меньше стала сниматься, потом меньше преподавать. Последние годы посвятила внуку», — заявила она.

В день смерти Гаврилова почувствовала себя плохо — ей вызвали скорую помощь, позже она скончалась в реанимации.

Прощание с актрисой пройдет 29 сентября в Николо-Архангельском крематории. Людмиле Гавриловой было 73 года.

