«Были связаны вместе»: известный лыжник и его возлюбленная разбились насмерть в горах

Известный итальянский лыжник Жан-Даниэль Пессион разбился насмерть в Альпах вместе со своей возлюбленной. Мужчине было всего 28 лет, а его подруге – 27. Подробности сообщает зарубежное издание RAI.

По данным источника, Жан-Даниэль Пессион и Элиза Арлиан упали с горы высотой 700 метров во время восхождения. Это произошло в минувшие выходные. Друзья не смогли дозвониться до молодых людей и обратились в экстренные службы. Их искали более суток и нашли, уже мертвыми.

Отмечается, что спасатели несколько часов кружились на вертолете, чтобы найти хоть какие-то следы пропавших людей. Нашли их в итоге благодаря сигналу телефона.

«Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили. Когда их нашли, они всё еще были связаны вместе, как в последних объятиях», — сообщили близкие пары.

Позже информацию о смерти лыжника и его подруги подтвердила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI). Там отметили, что Жан-Даниэль погиб на курорте Шамполюк во время трагической аварии в горах. Он являлся членом команды Кубка мира, а в 2022 году вошел в число 25 лучших на чемпионате мира.

Ранее мы писали о том, что умерла звезда сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль после борьбы с раком.