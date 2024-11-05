Были лишь несколько близких родственников: актрису сериала «Слово пацана» Лидию Ильину похоронили в Подмосковье

Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни. Ее похоронили на кладбище в Подмосковье. Проститься с пожилой артисткой пришли лишь близкие родственники, передает Life.ru.

Ильина ушла из жизни 1 ноября. Она страдала от тяжелой болезни. Врачи боролись за знаменитую пациентку, но их старания оказались тщетны. Актриса умерла на больничной койке.

Сегодня прошли похороны Ильиной. В прошлом году она сыграла в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако никто из коллег по проекту не пришел проводить Лидию Викторовну в последний путь.

Церемонию прощания посетили лишь самые близкие люди. Тело Ильиной захоронили на Люберецком кладбище.

Ранее сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана» Ярослав Могильников выразил соболезнования семье умершей актрисы Лидии Ильиной. Он прокомментировал смерть актрисы в беседе с журналистами.