Была внеплановая операция: умер бывший арт-директор «Хромой лошади», где погибли 156 человек

Олег Феткулов, музыкант, продюсер, бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь», где из-за пожара погибли 156 человек, ушел из жизни в Перми. Мужчина не перенес внеплановую операцию, передает Ura.ru со ссылкой на родственников покойного.

По словам близких, Фектулова не стало 26 сентября. В тот день продюсер находился в больнице, где сутки назад ему делали внеплановую операцию. В итоге после хирургического вмешательства состояние пациента ухудшилась и он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Церемония прощания с бывшим арт-директором «Хромой лошади» состоится 30 сентября. Родственники покойного решили запретить делать фото и снимать видео во время траурного мероприятия.

Смертельный пожар в «Хромой лошади», который унес жизни 156 человек, произошел 5 декабря 2009 года. Возгорание в заведении началось из-за попадания на синтетическую отделку потолка искр фейерверка. В тот день праздновали восьмилетие клуба. После трагедии Феткулов был приговорен к лишению свободы и крупному штрафу.

Ранее сообщалось о смерти известного рок-музыканта, лидера группы «Очистные сооружения» Александра Беломоина. Деятель искусств ушел из жизни в 57 лет.