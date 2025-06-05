«Была операция на почке»: в Германии умер главный дирижер Московского хорового театра Борис Певзнер

В Германии скончался создатель и художественный руководитель Московского хорового театра Борис Певзнер. Ему было 84 года. Источник ИА Регнум сообщил, что похоронен он будет в России.

По данным информатора, дирижер умер 4 июня после операции на почке. Близкие Бориса рассказали, что это было для него не первое хирургическое вмешательство. Еще в 90-х у него случился инфаркт, после которого врачи несколько раз проводили ему шунтирование. Осенью 2024 года его снова оперировали.

«Похоже, организм не выдержал, был истощен оперативными вмешательствами. Дата прощания пока не определена из-за бюрократических вопросов. Бориса Самуиловича кремируют в Германии, похоронен он будет, конечно же, на родной земле», - рассказал источник.

Близкие дирижера поделились, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он оставался энергичным. Мог ходить каждый день по 10-15 км. Заслуженная артистка РФ, пианистка и руководитель Московский театра Бориса Певзнера Елена Гречникова отметила, что он создавал не просто театр, а семью.

Отметим, что сын Певзнера после смерти отца оформляет визу, чтобы полететь в Германию и заняться транспортировкой умершего.

Ранее умер актер из «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун.