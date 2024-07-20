Была найдена случайно: у Децла вышла новая песня спустя пять лет после смерти

Музыкальная композиция «У всех на виду» была выпущена ко дню рождения рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Спустя пять лет после смерти исполнителя его отец Александр Толмацкий случайно нашел этот трек.

Артист ушел из жизни в феврале 2019 года. После этого в руках Толмацкого старшего оказалась флешка покойного сына. На ней отец нашел трек, записанный сыном, но никогда не выпускавшийся.

Когда именно была написана композиция и почему она не была продемонстрирована самим автором — никто точно не знает. Однако Александр решил сам выпустить песню, чтобы таким образом почтить память сына по случаю его дня рождения.

«Мы не знаем, когда был написан трек Децла "У всех на виду" и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен», — передает слова Толмацкого старшего muz-tv.ru.

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