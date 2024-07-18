«Знакомы давно»: раскрыты подробности создания песни Алсу, посвященной скандальному разводу с Абрамовым

Композитор Марк Французов рассказал о создании песни «Я учусь не бояться», которую Алсу посвятила расставанию с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака.

По словам музыканта, его прежде всего вдохновили стихи, написанные Натальей Соничевой. Как признался Французов, у него сразу родилась музыка.

«С Алсу знакомы давно. Мы показали песню Алсу, и она ей очень понравилась. Мне хотелось услышать, как бархатный, согревающий в низком регистре тембр в куплете, так и высокие взрывные ноты в припеве», - сказал композитор в беседе с The Voice.

Он подчеркнул, что исполнительнице удалось с точностью передать настроение, которое было заложено в этой песне.

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее также сообщалось, что Алсу может быть заинтересована в официальном расторжении брака, так как встретила нового мужчину.