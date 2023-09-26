«Была надежда»: Александре Пахмутовой не стало легче на девятый день после смерти мужа

Композитор Александра Пахмутова на девятый день после смерти мужа чувствует себя потерянной. Вместе с тем она старается соблюдать распорядок дня и не позволяет себе распускаться, держится на высоте.

Об этом сайту mk.ru рассказали близкие люди Пахмутовой.

«Была надежда, что 9 дней, прошедшие со дня смерти супруга, принесут ей большое облегчение, но срок оказался еще слишком маленьким. Понятно, что Александра Николаевна чувствует себя потерянной…», - сообщили источники.

Они напомнили, что Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов были одним целым. Супруги оказались настолько близки, что заканчивали друг за другом фразы.

Пахмутова вспоминает совместные годы, их дружбу с космонавтом Юрием Гагариным. Когда они по секрету узнали о предстоящем полете человека в космос, то едва не попали под машину. Поэт и композитор должны были успеть что-то написать к этому событию и от восторга забыли обо всем на свете, едва не оказавшись под колесами машины.

Ранее сообщалось, что Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь.