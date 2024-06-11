Была мемуаристом отца и брата: умерла сестра режиссера Андрея Тарковского Марина

Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина ушла из жизни. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на киноведа Виктора Филимонова.

Писательнице было 89 лет. Причина ее смерти пока не называется. Тарковская ушла из жизни сегодня утром, 11 июня. Филимонов написал в своем блоге, что Марина Арсеньевна была одним из самых близких и дорогих людей его семье.

Через некоторое время после известия о кончине Тарковской высказался кинокритик Владимир Шмыров. Он, в свою очередь, написал, что 3 октября писательнице могло бы исполниться 90 лет.

Марина Арсеньевна была мемуаристом и биографом отца, поэта Арсения Тарковского, а также брата Андрея. Кроме того, под авторством сестры режиссера выходили книги.

Ранее сообщалось о смерти тюменского художника Юрия Рыбьякова. Его работы выставлялись в музеях Канады, США и Польши.