Была экстренно госпитализирована: главная звезда мексиканских комедий ушла из жизни

Мексиканская актриса, танцовщица, певица, главная звезда классических комедий для взрослых и осевая звезда шоу кабаре и бурлеска Росси Мендоса ушла из жизни в возрасте 80 лет. У артистки случился сердечный приступ, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пожилая женщина была экстренно госпитализирована несколько дней назад из-за ухудшения самочувствия. У Росси диагностировали проблемы с сердцем. Прежде она уже попадала в этом году в больницу. В тот раз из-за падения у себя дома.

В 1968 году Мендоса начала работать в кабаре El Capr. За время выступлений там она стала осевой звездой шоу. А в 1966 году она дебютировала на экране. Через четыре года для нее открылась дорога в полноформатное кино. Росси стала звездой мексиканских комедий для взрослых.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Клан Сопрано» Бобби Риверза. Артист умер на 71-м году жизни.