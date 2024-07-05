Был тренером до последних дней жизни: скончался чемпион Олимпиады-80 в Москве Николай Корольков

Чемпион Олимпиады-80 в Москве в конном спорте Николай Корольков скончался. Об этом сообщили на сайте Федерации конного спорта России.

Королькову было 77 лет. Что стало причиной его смерти, пока не говорится. Представители Федерации конного спорта России выразили соболезнования родным и близким спортсмена-конника. Также на сайте организации говорится, что Корольков был заслуженным мастером спорта СССР и талантливым тренером.

После участия в Олимпиаде-80, на которой завоевал золото и серебро, и завершения профессиональной карьеры Николай Павлович занялся воспитанием подрастающего поколения. По словам коллег, он продолжал учить ребят тонкостям конного спорта до последних дней жизни.

Ранее сообщалось о смерти народной артистки СССР Лианы Исакадзе. Она была бывшей солисткой Московской филармонии.