Был смертельно пьян: что убило актера из «Зачарованных» Тайлера Кристофера

Бывший муж Евы Лонгории, актер Тайлер Кристофер умер из-за критичной дозы алкоголя. Такие данные приводит TMZ.

Актер не дожил всего лишь 11 дней до своего 51-летия. При этом оказалось, что причина смерти Кристофера — алкоголь. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он задохнулся, находясь в состоянии острой алкогольной интоксикации.

Тайлер Кристофер известен благодаря ролям в сериалах «Главная больница», «Зачарованные», «Ангел». Также он принимал участие в картинах «C.S.I.: Место преступления», «Сумеречная зона» и других шоу.

У актера были проблемы с алкоголем и наркотиками.

В 2000-х актер был женат на Еве Лонгории. Брак распался через два года из-за ревности актрисы. Позже она признавалась, что это чувство отнимало много энергии и назвала ревность самым ужасным, что она когда-либо испытывала.

Напомним, Тайлер Кристофер ушел из жизни в конце октября 2023 года.