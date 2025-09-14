Был одним из флагманских голосов Europe 1: французский диджей Кристиан Бонер умер в 77 лет

Радиоведущий, писатель и цирковой деятель Кристиан Бонер ушел из жизни. Ему было 77 лет. Трагичной новостью поделились коллеги французского журналиста, передает Российская газета. Что стало причиной смерти диджея, не известно.

Бонер родился в 1947 году в Пуатье. Будучи журналистом, он впоследствии стал одним из флагманских голосов Europe 1 и сотрудничал с рядом других каналов и станций страны.

Также Бонер интересовался и занимался цирковым искусством. Он является одним из создателей Национальной школы циркового искусства, которая появилась в 1975 году. Также он основал Французскую цирковую ассоциацию и написал несколько книг на близкие этому направлению темы.

