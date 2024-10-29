«Был одиноким, ни жены, ни детей»: названа причина смерти 40-летнего актера Михаила Демчука

Стала известна причина смерти 40-летнего актера Михаила Демчука, известного по ролям в фильмах «Майор Гром» и «Тур с Иванушками». Артист умер от острой сердечной недостаточности на фоне лишнего веса.

Причину узнало ИА Регнум.

Издание пообщалось с братом Демчука Владимиром. Родственник рассказал, что Михаил не жаловался на проблемы со здоровьем, хотя имел хронические заболевания, связанные с избыточным весом.

По словам Владимира, «ничто не предвещало беды». Последние дни актер «был бодр и жизнерадостен», как обычно.

«Мы общались с ним утром в день трагедии — всё было в порядке, а уже в обед я зашел к нему в гости и нашел его тело», — сообщил мужчина.

Брат часто снимался, но огорчался, что на главные роли пока не берут.

«Он был одиноким, ни жены, ни детей», — рассказал подробности Владимир.

Помимо съемок, вместе с братом Михаил создал компьютерную игру. Они немного не успели ее закончить, но брат пообещал сделать это в память о родственнике.

Демчук умер 16 октября. Он известен по участию в 43 проектах. На момент смерти Михаил снимался в трех сериалах.