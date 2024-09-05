Был одержим здоровым питанием: раскрыта причина смерти лишившегося обеих ног актера Оби Ндифо

Причиной смерти американского актера Оби Ндифо, известного по роли в фильме «Звездный путь», стали не последствия травмы, как об этом сообщалось ранее.

Сестра актера рассказала порталу TvyNovelas, что Ндифо страдал орторексией - расстройством пищевого поведения, которое связано с одержимостью здоровым питанием. Люди, страдающие этим заболеванием, зациклены на «чистоте» продуктов и их пользе. В итоге болезнь приводит к крайнему истощению и часто заканчивается летальным исходом.

«К сожалению, сердце Оби не выдержало и перестало биться после долгой борьбы с орторексией», — рассказала женщина.

Актер также известен сериалам «Коломбо», «Полиция Нью-Йорка», «Ангел», «Бухта Доусона», «Звездные врата: ЗВ-1» и другим телепроектам.

Напомним, Оби Ндифо умер 31 августа в возрасте 51 года. Он страдал из-за проблем со здоровьем, которые начались, когда мужчина попал в ДТП в 2019 году. Трагедия произошла, когда актер загружал холодильник в багажник своего автомобиля возле рынка на бульваре. В это время пьяный водитель сбил его. В больнице хирурги приняли решение ампутировать конечности, так как одна нога была полностью раздроблена, а другую частично оторвало.