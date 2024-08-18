«Был очень сложным человеком»: Познер рассказал о характере Алена Делона

Известный актер Ален Делон умер в окружении своих близких 18 августа. Ему было 88 лет. Телеведущий Владимир Познер, который брал интервью у звезды, рассказал о своих впечатлениях от общения с ним.

Познер брал интервью у Делона для своей программы. Беседа, по его словам, получилась «необыкновенной» и очень интересной.

«Ален Делон был очень сложным человеком. Он служил в армии во Вьетнаме, он долго искал свой путь в жизни», — охарактеризовал звезду телеведущий в разговоре с NEWS.ru.

Журналист считает, что талант Делона раскрыл великий итальянский режиссер Валерио Дзурлини. Без его участия Ален не смог бы стать актером, думает Познер.

По словам телеведущего, актер был очень одиноким человеком, хотя он пользовался огромной популярностью у женщин. Делон рассказывал Познеру, что хочет, чтобы его похоронили в окружении его самых близких друзей — собак.

Телеведущий также отметил, что, когда актер открывался, он был совершенно другим человеком.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала об уникальности Алена Делона. Подробнее читайте здесь.