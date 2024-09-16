«Был доктором от Бога»: найден мертвым известный российский врач-кардиолог

В Волгоградской области нашли мертвым 57-летнего врача-кардиолога. Абдуль Карим Галал Абдул Саид был известным и любимым среди жителей доктором.

О его смерти узнал V1.ru.

Врача нашли мертвым в Еланском районе области. Много лет он работал в Еланской ЦРБ, потом открыл частный кабинет, а весной уехал в Ленинградскую область. Поработав там кардиологом в местной больнице, вернулся.

Галала Карим умер 8 сентября. Источник редакции узнал, что, предварительно, доктор совершил суицид. У него остались двое детей и жена.

Коллега Карима рассказала, что тот был ее соседом. Об умершем говорит как о «докторе от Бога».

«Добрый, отзывчивый, его все любили, уважали. Пациентов у него было очень много... 8 сентября его не стало. Все скорбим о нём. Для нас это шокирующая новость. Как гром среди ясного неба», - поделилась коллега Карима.

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