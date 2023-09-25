«Буду помнить тебя»: Гришечкин за несколько дней до смерти записал видео бывшей возлюбленной

Актер Вячеслав Гришечкин за несколько дней до смерти записал видео, обращенное к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. На записи артист желал женщине счастья с новым мужчиной и обещал помнить ее всегда.

Ролик показали в эфире программы «МАЛАХОВ». На него обратило внимание издание StarHit.

«Мне печально, но я буду жить, продолжать и помнить тебя всегда. И ты будешь в моем сердце, пока», - говорил Гришечкин на видео.

Актер жалел, что расстался с Бичаровой, и вместе с тем порадовался, что у нее «появилась бурная и правильная жизнь». Гришечкин призывал ее носить подаренное им колье и верил, что украшение принесет бывшей избраннице счастье.

Отметим, что Бичарова оставила актера и вышла замуж за другого мужчину. Роман с Гришечкиным завершился больше года назад.

Женщина рассказала, что видела его за несколько дней до смерти: актер прекрасно выглядел, был бодрым. Более того, он дружил с ее мужем.

Ранее Бичарова сообщила, что тело 61-летнего актера кремировали и похоронят на могиле супруги, которая умерла от рака. Ее не стало 6 лет назад. Пара прожила вместе четверть века.