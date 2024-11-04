Будет похоронен в Африке: раскрыта причина смерти актера из фильма «Не бойся, я с тобой» Березина

Причиной смерти актера и каскадера Артура Березина, известного российским зрителям по фильму «Не бойся, я с тобой», стала продолжительная болезнь.

Об этом сообщил aif.ru знакомый артиста Стас Балакин. По его словам, 68-летний Березин скончался 29 октября в Кейптауне, ЮАР.

«Артур скончался в одной из больниц города Кейптаун после продолжительной болезни. Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен», – сказал Балакин.

В 1991 году Березину досталась одна из главных ролей в боевике «Курьер на Восток». После премьеры фильма он эмигрировал в Кейптаун, ЮАР. Появился в эпизодических ролях во второй и третьей частях «Киборга-полицейского», а также в фильме «Операция отряда Дельта 2: Тревога».

2015 году Березин вернулся в Россию и назвал эмиграцию катастрофой. С 2016 года жил в Севастополе и возглавлял каскадерскую школу в Крыму. Кроме того, стал членом Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России, свою последнюю роль сыграл в 2023 году в ретро-детективе «Призвание».

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