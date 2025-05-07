Бросившего семью из-за алкоголизма сына экс-президента Польши Славомира Валенсу нашли мертвым в квартире

Сына бывшего президента Польши Славомира Валенсу нашли мертвым в его квартире. Правоохранителей вызвали соседи, когда перестали замечать мужчину на лестничной клетке. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что долгое время знакомые не видели Славомира, поэтому забеспокоились и обратились в полицию. Вскрыв дверь квартиры, они обнаружили 53-летнего мужчину мертвым. Тело отправили на вскрытие, после которого стало известно, что в смерти Валенсы нет криминального следа. Источник рассказал, что причиной кончины стала сердечно-легочная недостаточность.

Славомир при жизни не скрывал, что страдал от алкогольной зависимости. Из-за этого он даже бросил семью, так как понимал, что нужно выбрать либо спиртное, либо родных. Он предпочел первое.

В 2023 году семья мужчины отправила его на принудительное лечение. Однако он отказался проходить реабилитацию.

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