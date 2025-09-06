Бразильский кинорежиссер Сильвио Тендлер скончался на 76-м году жизни

На 76-м году жизни скончался бразильский режиссер, сценарист, продюсер Сильвио Тендлер. Об этом сообщает португальское издание Folha de S. Paulo.

Причины смерти Тендлера не уточняются.

За свою карьеру Сильвио снял более 40 картин. В их числе: «Жанго», «Мятежные годы», «Лабиринт Бразилии», «Кастро Алвес — фоторобот поэта». Бразильский кинематографист имеет более 20 наград и номинаций.

Сильвио Тендлер родился в Рио-де-Жанейро в 1950 году. Его путь в кинематографе начался еще во Франции, где он учился в Парижском университете имени Дидро и Высшей школе практических исследований в Сорбонне, специализируясь на искусстве кино. В 1980 году режиссер вернулся в Бразилию, где продолжил свою плодотворную карьеру, работая в разных жанрах: от игрового и короткометражного до документального кино.

Последней работой режиссера стала картина 2023 года под названием «Будущее за нами!».

