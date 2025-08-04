Брат актера Глотова заберет урну с прахом и передаст для захоронения в Одессе

Брат актера Максима Глотова заберет урну с прахом. Затем он передаст ее матери для захоронения в Одессе.

Об этом сайту aif.ru рассказала продюсер фестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.

Сначала Глотова кремируют, церемония состоится 6 августа. Затем проживающий в Рязани брат актера заберет прах для дальнейшего погребения на родине – в Одессе.

«Прах заберет его брат, который живет в Рязани. Затем он хочет передать его для захоронения в Одессу, где Максим родился и живет его мама», - поделилась собеседница.

Глотов скончался 1 августа. За пять дней до этого он перестал выходить на связь.

Актер снялся в 120 проектах. Сообщалось, что эти два года Глотов работал водителем. Последний фильм с ним вышел в 2023-м.