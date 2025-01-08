Боролся за жизнь несколько лет: умер певец и гитарист из культовой группы 60-х Peter, Paul and Mary Питер Ярроу

Знаменитый американский музыкант Питер Ярроу скончался в Нью-Йорке. Последние несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Певца нашли мертвым дома. О трагичном известии сообщила американская пресса. Журналисты связались с представителями группы Peter, Paul and Mary, в которой выступал музыкант, и те подтвердили информацию о кончине коллеги.

Ярроу, как и другие члены группы, активно участвовал в социальной жизни Соединенных Штатов. Например, он участвовал в Антиядерном марафоне, проходившем по Калифорнии, а также в Марше на Вашингтон, идя рядом с борцом за права темнокожего населения Америки Мартином Лютером Кингом.

Ранее сообщалось о смерти мексиканского актера из фильма о Джеймсе Бонде Эмилио Эчеваррия. Артисту было 80 лет.