Боролся с раком щитовидной железы: звезда боевиков Хариш Рай скончался в 55 лет

Актер Хариш Рай ушел из жизни в возрасте 55 лет. Звезда боевика K.F.G боролся с раком щитовидной железы, передает India Today.

По информации СМИ, артист попал в госпиталь Бангалора на последней стадии рака щитовидной железы. Из-за прогрессирования смертельного заболевания метастазы перешли на желудок и другие органы. Рай прошел курс химиотерапии, но спасти его уже было нельзя. Пациент находился на паллиативной помощи.

Индийский актер испытывал финансовые трудности, так как большая часть средств уходила на борьбу с онкологическим заболеванием. Рай начал сниматься и работать с 1990-х. На его счету участие в нескольких десятков проектов.

Ранее сообщалось о смерти испанского продюсера и ведущего Энрика Каналса. Он скончался после борьбы с раком.