Боролся с раком поджелудочной железы: турецкий актер Хасан Ялнызоглу умер в 49 лет

Профессиональный танцор и модель Хасан Ялнызоглу ушел из жизни в 49 лет. Последние дни он провел в медицинском учреждении, где боролся с раком, передает Российская газета со ссылкой на турецкие СМИ.

Местная пресса сообщила, что Хасан лежал в учебно-исследовательской больнице Сади Конук. Туда он попал с раком поджелудочной железы. Врачи боролись за жизнь актера, но не смогли ему помочь. Он скончался 15 октября.

С раннего возраста Ялнызоглу увлекался гимнастикой, плаванием и единоборствами. До актерства молодой человек занимался танцами и участвовал в модельных показах.

Позже он стал сниматься в кинопроектах. Хасана можно увидеть в таких в фильмах и сериалах, как «Караоглан», «Инжирное варенье», «Красное яблоко» и «Кольцо».

Ранее сообщалось о смерти экс-вокалиста One Direction Лиама Пейна. Музыкант переживал тяжелый период.