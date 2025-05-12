Боролся с лейкемией и перенес пересадку костного мозга: ушел из жизни певец Стюарт Фрэнки

Американский певец, автор песен и музыкант Стюарт Фрэнки ушел из жизни. Ему было 66 лет. Артист боролся с лейкемией и перенес пересадку костного мозга. Затем в жизни заметности произошел инсульт, из-за чего тот впоследствии скончался передает Российская газета со ссылкой на некролог в зарубежных СМИ.

Стюарт родился в 1958 году. С 1990-х он начал выпускать музыкальные альбомы. В дискографии исполнителя их насчитывается около 15. Американец также записывал композиции с известными группами, как, например, The Funk Brothers.

Певец долгое время боролся с заболеваниями и при этом проводил благотворительные концерты для помощи людям, страдающим от лейкемии. Помимо этого, Стюарт создал фонд, который финансировал операции для малообеспеченных граждан. Организация собирала для нуждающихся сотни тысяч долларов.

Ранее сообщалось о смерти американского актера и ведущего Джона Эдда Томпсона. Он 30 лет рассказывал слушателям радио о погоде.