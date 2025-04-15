«Боролся мужественно, но тихо»: от чего умер голливудский актер Ники Кэтт

Близкие актера фильма «Город грехов» Ники Кэтта назвали причину его смерти. Выяснилось, что мужчина покончил с собой.

Сестра актера Элиза Равенскрофт подтвердила смерть брата. Она отметила, что в последнее время брат страдал от депрессии.

«Он покончил с собой после борьбы с депрессией, с которой он боролся мужественно, но тихо», - рассказала Элиза Deadline.

По ее словам, депрессия – очень опасное заболевание, с которым многие сталкиваются. Сестра покойного актера надеется, что, рассказав о депрессии брата, она поможет нарушить молчание о психических заболеваниях и прекратить их стигматизацию.

Равенскрофт попросила дать ее семье справиться с этой невообразимой утратой. Она призвала людей, страдающих от депрессии, обязательно обратиться за помощью к специалисту. Также Элиза заявила о важности помощи близких для тех, кто столкнулся с этим заболеванием.

Напомним, актер Ники Кэтт умер на 55-м году жизни 8 апреля. Впервые он появился в кино в 10-летнем возрасте, затем сыграл эпизодические роли во многих известных фильмах. Ему удалось сняться на одной площадке с Брюсом Уиллисом в «Городе грехов».