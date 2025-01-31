Опубликовано 31 января 2025, 17:161 мин.
«Болезнь приковала к постели»: умер актер Василий Каменецкий
65-летний актер Василий Каменецкий умер после тяжелой болезни.
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Скончался 65-летний актер Василий Каменецкий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Об этом сообщает РИАЦ.
Каменецкий был одним из самых известных актеров Волгоградского ТЮЗа. Он служил там 35 лет.
«И только в последние годы болезнь приковала его к постели», - говорится в публикации.
Актер играл как в детских, так и взрослых спектаклях. Каменецкий исполнил более полусотни ролей.
30 января сообщалось о смерти главы Союза композиторов Коми Михаила Герцмана. 79-летний деятель продолжительное время болел. Певец Валерий Леонтьев дружил с ним с юных лет, он отреагировал на смерть Герцмана и заявил, что «неспособность человека победить болезни отбирает лучших людей и добрых друзей».