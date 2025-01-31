«Болезнь приковала к постели»: умер актер Василий Каменецкий

Скончался 65-летний актер Василий Каменецкий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Об этом сообщает РИАЦ.

Каменецкий был одним из самых известных актеров Волгоградского ТЮЗа. Он служил там 35 лет.

«И только в последние годы болезнь приковала его к постели», - говорится в публикации.

Актер играл как в детских, так и взрослых спектаклях. Каменецкий исполнил более полусотни ролей.

30 января сообщалось о смерти главы Союза композиторов Коми Михаила Герцмана. 79-летний деятель продолжительное время болел. Певец Валерий Леонтьев дружил с ним с юных лет, он отреагировал на смерть Герцмана и заявил, что «неспособность человека победить болезни отбирает лучших людей и добрых друзей».