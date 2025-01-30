Валерий Леонтьев скорбит по скончавшемуся другу, композитору Герцману. Об этом сообщает mk.ru.

30 января в Сыктывкаре скончался председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман. Ему было 79 лет. Последнее время композитор тяжело болел, а 10 января его госпитализировали в больницу.

Валерий Леонтьев, который дружил с Герцманом еще с юных лет, помог устроить композитора в хорошую больницу, но, увы, болезнь поборола мужчину.

Как рассказал сам Леонтьев, он опустошен после новостей о смерти друга.

«Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша — это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и веселый, добрый друг, которого не забудем, пока будем», — заявил он.

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