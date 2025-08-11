Болезнь появилась после ковида: названа причина смерти бывшего гитариста певца Стаса Михайлова

44-летний музыкант, бывший гитарист певца Стаса Михайлова Роман Ефанов скончался от рака, который развился после коронавируса. Причину смерти назвал его экс-директор Александр Пухов.

Подробности узнало ИА Регнум.

«После перенесенного ковида у Ромы развилась онкология. Пять лет он боролся с болезнью», - сообщил бывший концертный директор Ефанова.

Он рассказал, что музыканта поддерживали родные и друзья. Два месяца назад у Ефанова родился второй ребенок. После его смерти жена осталась с двумя детьми.

Ефанов скончался 8 августа в Москве. Первым об этом сообщил в соцсетях певец Анатолий Цой. Прощание с гитаристом состоится 12 августа в крематории в Балашихе.

Ефанов работал с известными артистами, включая Стаса Михайлова, группу «ВИА Гра», певицу Elvira T. Участвовал в записи музыки к фильмам.

