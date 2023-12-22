«Болел»: режиссер Велединский назвал причину смерти 32-летнего актера Пепеляева

Режиссер Александр Велединский, работавший над фильмом «Географ глобус пропил», отреагировал на смерть 32-летнего актера Сергея Пепеляева. Он признался, что находится «в шоке» от этой новости, и назвал возможную причину смерти.

Комментарий Велединского приводит Газета.Ru.

«Я, конечно, в шоке от этой новости… Я не знаю причины. Говорят, болел чем-то», - признался режиссер.

Он вспомнил, что Пепеляев сыграл в картине, будучи совсем молодым – в 20-21 год. При этом изначально он не должен был принимать участие в съемках. Только в процессе работы Велединский решил заменить одного из актеров Пепеляевым.

На тот момент он был непрофессиональным актером, студентом. Однако, по словам Велединского, Пепеляев «своей фактурой украсил фильм».

После окончания работы над картиной он его не видел. Роль в кино «Географ глобус пропил» стала для актера единственной.

Напомним, он скончался 18 декабря. Причиной смерти называли внезапную болезнь.