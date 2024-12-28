Боксер умер через неделю после чемпионского поединка

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба скончался через неделю после победы в поединке за титул WBA Gold в первом тяжелом весе. Об этом в своем микроблоге сообщил агент спортсмена Не-Йо.

Боксер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. 21 декабря он одержал победу над мексиканцем Рохелио Мединой Луной и завоевал «золотой» чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усопший дебютировал на боксерском ринге в 2021 году. За свою карьеру ему удалось одержать 19 побед, 18 из которых нокаутом. В текущем году Бамба одержал 14 побед и не потерпел ни одного поражения.

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