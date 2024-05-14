Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом врио главы региона Георгий Филимонов объявил на совещании, передает ТАСС.

Филимонов уточнил, что боксер является доверенным лицом президента России Владимира Путина и видным общественным деятелем. Он отметил, что спортсмен будет заниматься популяризацией здорового образа жизни, курировать общественные организации, а также продвигать проекты, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера и Вологодчины. Вдобавок Поветкин будет обеспечивать реализацию нового национального проекта «Молодежь России».

Напомним, Александр Поветкин одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей в тяжелой весовой категории. В 2004 году он также завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах. В июне 2021 года боксер объявил о завершении карьеры, но в 2024 году признался, что допускает возвращение на ринг, если ему позволит здоровье.

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