«Бог утешает надеждой на встречу»: как прошли похороны матери 11 детей и ее дочери

В Мордовии прошли похороны матери 11 детей Натальи Юдинцевой и ее старшей дочери Анастасии. Подробности сообщает StarHit.

12 июля в Ковылкинском районе во время купания в реке Мокша 13-летняя Алиса начала тонуть. Ей на помощь пришли 37-летняя мать и 17-летняя сестра Анастасия. Они утонули, спасая девочку – маме удалось вытолкнуть ребенка из воды, но сама выбраться не смогла. Анастасия, бросившаяся на помощь, также погибла.

Десять детей, младшему из которых не исполнилось и года, остались без матери и старшей сестры. Супруг погибшей Тимофей Юдинцев в разговоре с журналистами подчеркнул, что семья готовится к похоронам и не рассчитывает на внешнюю поддержку.

«Дети мужественно переносят эту скорбь. Но мы понимаем, что это было бы невозможно, если бы не глубокая вера в Бога, которую так старались привить Тимофей и Наташа детям. Бог утешает надеждой на встречу», — сообщил источник.

Церемония прощания состоялась 16 июля. Траурная церемония началась в 10 утра. Присутствовали не только близкие семьи, но и неравнодушные люди. Наталья Юдинцева, награжденная несколько лет назад орденом «Родительская слава», запомнилась окружающим как добрый и отзывчивый человек, посвятивший себя семье.

Глава Мордовии Артем Здунов в своем блоге подробно описал обстоятельства случившегося.

«Пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться…» – написал он.

Друг семьи, священник Денис Самарин высказал предположение о причине произошедшего. По его словам, на реке могло возникнуть что-то вроде «воронки».

«То есть идет ровное дно, а потом резко яма и водоворот. Выходит, что девочка шла-шла, а потом резко провалилась», – отметил он в беседе с aif.ru.

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