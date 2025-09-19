Блогер впала в кому сразу после свадьбы и умерла: причина удивила следователей

В Боснии и Герцеговине 26-летняя владелица салона красоты и популярный блогер Адна Рованин-Омербегович внезапно скончалась через два дня после свадьбы. Девушка потеряла сознание в первую брачную ночь и больше не пришла в сознание.

Как пишет хорватский портал Story, после праздничного банкета Адну экстренно госпитализировали, однако в больнице KCUS в Сараево ее состояние продолжило ухудшаться. Через два дня, 15 сентября, она скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти стало сотрясение мозга, полученное в результате травмы головы. Однако, когда и при каких обстоятельствах оно было получено предстоит установить следствию. В настоящее время власти ждут результатов вскрытия.

При этом у Адны и раньше были проблемы со здоровьем. Однажды она поделилась подробностями своего состояния в социальных сетях. В посте она написала, что впала в кому и едва выжила, но не раскрыла точную причину.

