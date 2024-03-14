Близкие исполнили последнее желание Моргуновой и похоронили ее рядом с сыном

Легендарного диктора Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище рядом с сыном Максимом. Это было последнее ее желание, которое близкие предпочли исполнить.

В Москве 14 марта состоялась церемония прощания со Светланой Михайловной. Она умерла 10 марта в собственном доме. В последнее время она вела затворнический образ жизни, так как не могла смириться с уходом единственного сына. Ее друзья и коллеги делились, что она не жила, а доживала, мечтая вновь воссоединиться с Максимом.

Похороны организовывал крестник Моргуновой – композитор Игорь Крутой. Проститься с диктором в храм Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского пришли Клара Новикова, Лев Лещенко, Леонид Рошаль, Игорь Наджиев, Александр Розенбаум и многие другие.

Во время произнесения речи подруга умершей Новикова не могла сдержать слез. Она рассказала, что Светлана Михайловна очень любила сына, всегда называла его «Максюша». Все годы без него Моргунова говорила, как хочет к нему. Поэтому последнее пристанище она нашла рядом с ним. Ее похоронили на одном участке с Максимом. Об этом сообщил StarHit.

Ранее Игорь Крутой рассказал, какой матерью была Светлана Моргунова.