Близкие голливудской звезды Дайан Китон раскрыли истинную причину ее смерти

Голливудская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Об этом рассказали родственники знаменитости.

Близкие звезды «Крестного отца» раскрыли People, что ее жизнь унесла пневмония. Они поблагодарили фанатов Китон за оказанную поддержку.

Артистка родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году. Ее дебютом в кино стала роль в комедии «Любовники и другие незнакомцы». Прославилась Дайан после съемок в картинах Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» и фильмах Вуди Аллена «Любовь и смерть».

За свою карьеру Китон стала обладательницей нескольких престижных наград — она получила «Оскар», «Золотой глобус» и была дважды номинирована на премию «Эмми».

Дайан резко стало плохо 11 октября. Она скончалась в одной из больниц Калифорнии. У звезды остались приемные дети: дочь Декстер и сын Дюк.

Напомним, Дайан Китон оставила наследникам после смерти 100 млн долларов. Имущество звезды перейдет ее приемным детям — Декстеру и Дьюку.