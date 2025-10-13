Актриса Дайан Китон оставила наследникам после смерти 100 млн долларов. Об этом сообщает Mirror.

Скончавшаяся на днях актриса Дайан Китон прославилась не только как голливудская актриса, но и как реставратор исторических особняков. Так, за свою карьеру она успела отреставрировать сразу несколько старых домов, которые позже перепродала.

Например, 100-летний особняк, который она приобрела в 2007 году за 8 млн долларов, актриса продала спустя несколько лет продюсеру «Американской истории ужасов» Райану Мерфи за 10 млн.

В 2002 году Дайан купила дом в Лагуна-Бич за 7,5 млн долларов, а спустя два года продала его уже за 15 млн долларов.

Журналисты считают, что общее наследство, которое могла оставить Дайан своим приемным детям Декстер и Дьюку, составляет 100 миллионов долларов.

